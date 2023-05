Yksi Käärijän isoimmista tukipilareista on Euroviisuissa mukana oleva Mikke-veli: "Kyllä tässä ollaan todella ylpeitä Jerestä"

MTV Uutiset on paikan päällä Liverpoolissa seuraamassa humua Euroviisujen ympärillä. Toimittaja Katja Lintunen raportoi tunnelmia paikan päältä ja haastatteli Käärijän veljeä Mikke Pöyhöstä.

Pöyhönen on työreissulla Euroviisuissa muun muassa valokuvaajana sekä tietenkin kannustamassa omaa veljeään kilpailussa.

Pöyhöseltä kysyttiin miltä on tuntunut seurata oman veljensä matkaa UMK-lavalta tänne Euroviisuihin.

– Tämä on ollut mieletön matka. On tullut kyllä puskista tämä Jeren suosio itselleni. Kyllä tässä ollaan todella ylpeitä Jerestä.

Pöyhönen kertoo, että työpäivät ovat rankkoja, mutta on etuoikeutettu, kun on päässyt työreissulle Euroviisuihin – vielä oma veli kilpailijana. Käärijä-huuma on toden teolla konkretisoitunut kuitenkin viisuviikon aikana paikan päällä.