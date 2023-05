Vene, kastelukannu, juustonapit tai tynnyri? Kaikki vihreä muuttui poskettoman hintaisiksi Käärijä-tuotteiksi verkkokaupassa

Käärijän menestys Euroviisuissa on villiinnyttänyt myös netin kauppapaikat. Viisuhuumassa myydään mitä yllätyksellisimpiä asioita Käärijän väreissä. Myynnissä on muun muassa viherkasveja, kastelukannuja, parkkikiekkoja, huomioliivejä ja jopa soutuvene. Tietenkin tuotteiden myynti-ilmoituksissa mainitaan Käärijä, vaikka tuotteilla ei ole Suomen viisuedustajan kanssa mitään tekemistä.

– Käärijä-teemaisista tuotteista on tällä hetkellä 114 ilmoitusta. Cha Cha Cha -teemaisia ilmoituksia on 98. Euroviisut-teemaisia on nyt 35 – mutta ne eivät kaikki liity Käärijään, vaan tapahtumaan ylipäätään. Toria käyttää kuukausittain yli 3 miljoonaa ihmistä. Koska Käärijä-huuma hehkuu nyt niin kuumana, ilman muuta se näkyy käytetyn tavaran kaupassakin, Torin johtaja Jenni Tuomisto kertoo tiedotteessa.