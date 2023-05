MTV Uutiset Euroviisuhuuman keskellä Liverpoolissa – näin Käärijä-hype näkyy paikan päällä

– Itseasiassa samalla lennolla tuli kanssani muutama turisti, keillä oli Käärijä-paidat päällä, että kova fanitus on sieltä Suomesta asti tullut. Ja kuulin, että täällä olisi satakunta suomalaisturistia ja he ovat pukeutuneet hyvin näyttävästi, eli voisi kuvitella, että vihreää näkyy katsomossa, kun semifinaali käydään hetken kuluttua.

– He olivat samantien, että "Käärijä voittaa Euroviisut" ja alkoivat laulaa Cha cha cha -kappaletta. He myös kysyivät, että missä me olemme piilotelleet Käärijää kaikki nämä vuodet, koska ilmeisesti hyvin suosittu hän on myös kansainvälisten viisufanien keskuudessa.