THL: Suomessa on todettu 648 uutta koronavirustartuntaa

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu yhteensä 8 267, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä todettiin 6 023. Epidemia on siis jatkanut kiihtymistään, tartuntoja oli kahdessa viikossa yli 2 200 enemmän kuin edeltävillä kahdella viikolla.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on nyt Suomessa yli 146 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Korkein ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla, jonka ilmaantuvuusluku on peräti 457.

Manner-Suomessa suurinta koronan ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, missä ilmaantuvuus on yli 290. Suhteessa väkilukuun vähiten koronatartuntoja on todettu kahdessa viikossa Kainuussa. Kainuun ilmaantuvuusluku on noin 11.