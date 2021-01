40 000 koronatartunnan raja rikki Suomessa – tänään 190 uutta tautitapausta

Kaikkiaan varmistettuja tautitapauksia on nyt 40 101.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 497 tartuntaa, mikä on 254 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 62 koronatartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Luku on hieman alentunut, sillä edellisten kahden viikon aikana Suomessa oli noin 68 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Sairaanhoitopiireistä suurin ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa luku on noin 106. Pienin ilmaantuvuusluku, noin viisi, on Keski-Pohjanmaalla.