Yksi hetki sai Bomfunk MC'sin Raymond Ebanksin lapsen tajuamaan, kuinka valtava Freestyler on maailmalla: "Yhtäkkiä tuli rispektiä"

Bomfunk MC's keikkailee tänä vuonna ahkerasti juhlistaakseen Freestyleria, joka siivitti bändin valtavaan kansainväliseen suosioon vuonna 2000.

Rap-yhtye Bomfunk MC's päätti tehdä jälleen paluun keikkalavoille tänä kesänä juhlistaakseen sitä, että Freestyler-jättihitti julkaistiin 25 vuotta sitten. Keikkoja bändillä on yhteensä 18, sekä Suomessa että ulkomailla.

Perjantaina 13. kesäkuuta Bomfunk MC's nousi lavalle Helsinki City Festivalilla, mikä todella sytytti festariyleisön.

Solisti Raymond Ebanks tunnelmoi muun yhtyeen kera keikan jälkeen MTV Uutisille Bomfunk MC'sin saaneen osakseen kosolti rakkautta yleisöltä. DJ Gismo eli Ismo Lappalainen sekä Rummy Nanji puolestaan fiilistelivät sitä, miten siistiä on esiintyä jälleen yhtenä ryhmänä.

Tahoillaan Bomfunk MC'sin jäsenet ovat tällä välin elelleet elämäänsä, enemmän tai vähemmän musiikin parissa työskennellen.

– Onhan tuossa toki ollut oikeaakin elämää välissä, perheet on ja lapset ovat kasvaneet. Mutta se kai tässä on se juttu, että he alkavat olla siinä iässä, että isät voi taas lähteä riehumaan, sedät jaksavat riehua, Ebanks kertoi.

– Pojalla on paljon pyöräilykisoja tänä kesänä, hän on ihan itsenäinen ja hänellä on omat juttunsa ja isällä on omat jutut. Sehän tässä on kivaa. Tottakai he tulevat myös katsomaan isoimmat keikat.

Kun Bomfunk MC's teki ensimmäisen paluunsa pitkän hiljaiselon jälkeen vuonna 2018, Ebanks kertoi tuolloin lapsensa kiinnostuneen rapmusiikista sekä siitä, mitä hänen isänsä on oikein aikoinaan tehnyt.

Ebanksin mukaan hänen lapselleen on hiljalleen toden teolla valjennut se, kuinka iso juttu Freestyler oli ja on yhä edelleen.

– Hänen lempipyöräilijänsä, (Tadej) Pogačar yhtäkkiä pisti omaan Instagramiinsa meidän Freestylerin soimaan, niin yhtäkkiä tuli rispektiä, Ebanks nauraa.

Keikkojen yhteydessä on tullut monenlaisia kohtaamisia. Jotkut kertovat kuunnelleensa bändiä ja käyneensä heidän keikoillaan jo 1990-luvun lopussa, toiset taas ovat löytäneet Bomfunk MC'sin viime vuosina.

Raymond Ebanks on asunut perheineen vuosia Belgiassa. Kesät perhe viettää Suomessa.Aino Haili / MTV

Vuosi toisensa jälkeen yhtyeen jäsenistä tuntuu vaikuttavalta kuulla sitä, millaisia merkityksiä heidän musiikillaan on ollut ihmisille.

– Esimerkiksi Freestyler kuvaa aikaa, se on joillekin ihmisille tosi tärkeä, on se meillekin tosi tärkeä, mutta se, miten ihmiset käsittelevät aikaa, tietyt biisit antavat aika hyviä emootioita. On kiva kuulla tarinoita sen takaa, Ebanks totesi.

Nykyään artistit hengailevat sekä "minglailevat" festareille enemmän keskenään, mutta aikoinaan meininki oli eri. Ebanks muistaa, kuinka festareilla ei juuri otettu kontaktia muihin esiintyjiin, vaan keskityttiin omiin kuvioihin.

– Ennen yritettiin olla niin cooleja, että kaikki jotka olivat vuonna 2000, olivat vähän semmoisia omia leirejä. Mutta nyt, kun saa 25 vuotta myöhemmin täällä olla, niin just äsken nähtiin Cheek ja halailtiin tuossa. Kaksi viikkoa sitten halailtiin East 17:n kanssa, Ebanks kertoi.

– Olemme kaikki samassa veneessä nyt. Ennen se oli vähän kilpailua, kyyrättiin, että tuolla ne menee.

Rummy Nanji puolestaan kertoo Bomfunk MC'sin olleen myös aikoinaan erityisen hyvää pataa räppäri Coolion kanssa, joka menehtyi 59-vuotiaana syyskuussa 2022.

Rummy Nanji Bomfunk MC'sin keikalla Helsinki City Festivalilla 13. kesäkuuta.Aino Haili / MTV

Ismo Lappalaiselle hyvin mieleenpainuvaksi vuosien varrelta on jäänyt se, kun Bomfunk MC's lämmitteli aikoinaan Run–D.M.C.:ta.

– Olikohan meidän toinen keikka ikinä. Kyllähän se oli tottakai sellainen, että wow. Edelleenkin, se jää aina mieleen, Lappalainen kertoi.

Freestyler on yhä ympäri maailman tunnettu, rakastettu hitti, jota on striimattu niin Spotifyssa kuin Youtubessakin satoja miljoonia kertoja. On sitä kerta jos toisenkin esitetty ympäri maailman, mutta Bomfunk MC'sin jäsenet kokevat, etteivät voisi itse koskaan kyllästyä sen soittamiseen.

– Se on niin hyvä biisi, sen kanssa pystyy puhumaan vapaudesta, niin se sopii tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. En ole ikinä kyllästynyt siihen. On muutamia biisejä, joihin on tehty, tänäänkin esitettiin Uprocking Beatsista uusi remix, tämmöinen kesäversio. Se meni kyllästymiseen saakka, Ebanks kertasi.

– Mutta Freestyler, eihän siihen voi kyllästyä. 25 vuotta ja sä näit sen reaktion, miten tuolla yleisö huusi mukana. Miten siihen voi kyllästyä, räppäri summasi nauraen.