Yksi asia Olli Jokisessa on tehnyt ruotsalaislegendaan jättimäisen vaikutuksen – "Tuntuu naurettavalta"

Timrån pelityylin mullistanut Jokinen on ollut viime päivät kiekkokansan huulilla Ruotsissa. Nyt kehujien joukkoon on liittynyt myös ruotsalaislegenda Staffan Kronwall.

– On kiehtovaa, että yli 1 200 NHL-ottelua pelannut Olli Jokinen on Timrån valmentaja. En pääse siitä yli. Se olisi sama asia, jos Daniel Alfredsson valmentaisi Vaasassa. Se on utopiaa ja tuntuu naurettavalta, Kronwall päivittelee Hockey Sverigen haastattelussa .

– Se tarkoittaa sitä, että Olli on kaveri, joka haluaa olla täällä ja haluaa intohimoisesti tulla hyväksi valmentajaksi. Hän ei välitä paskaakaan taloudesta ja hänellä on varmaankin jo pari sataa miljoonaa pankkitilillään, Kronwall jatkaa viitaten Jokisen mittavaan NHL-uraan.

– Hän rakastaa jääkiekkoilijoiden valmentamista ja tätä lajia. Se on iso juttu. Minä pidän siitä. Tietysti uskon, että kaikkien valmentajien kohdalla on sama juttu, mutta he haluavat tehdä myös uraa ja tienata rahaa. Olli ei enää tarvitse uraa tai rahaa. Hän haluaa intohimoisesti olla hyvä valmentaja ja valmentaa mahdollisimman montaa pelaajaa. Siinä on mielestäni jotain hienoa, Kronwall kehuu.