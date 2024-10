Ruotsissa haltioiduttu Olli Jokisesta – "Vallankumous"

– V***u, miten v***n hyvin Timrå pelaa tällä hetkellä.

Näillä kirosanojen sävyttämillä sanoilla Expressenin Adam Johansson aloittaa kommentti-kirjoituksensa ruotsalaislehden sivuilla. Kirosanat eivät ole tuulesta temmattuja, vaan viittaavat alkukauden kohunpoikaseen, kun Jokisen kirosanojen sävyttämä pukukoppipuhe levisi julkisuuteen.

Tämä lisäsi entisestään epäilyksiä Jokisen ylle ennen kuin kausi oli ehtinyt edes alkaakaan.

– Häntä epäiltiin kauden alla. Ja syystäkin. Suomalaisluotsit, joilla ei ole kokemusta Ruotsista, ovat epäonnistuneet useammin kuin päässeet voitonmakuun. Sitten tulee yli 1 000 NHL-ottelun konkari, joka puhuu siitä, kuinka Timrå aikoo syödä vastustajansa totaalijääkiekolla, jota SHL ei ole koskaan nähnyt, Johansson kirjoittaa.

Jokisen Timrå aloitti kautensa yskähdellen ja hävisi kolmesta ensimmäisestä ottelustaan kaksi. Tämän jälkeen Timrå on voittanut kolme viimeisintä otteluaan maalierolla 10–1.

Timrå on noussut sarjataulukossa jo kolmanneksi. Jokinen on saanut joukkueensa pelin kulkemaan ja varsinkin yhdellä osa-alueella joukkue on loistanut. Timrå on päästänyt kuudessa ensimmäisessä ottelussaan kymmenen maalia. Vain yhden ottelun vähemmän pelannut Brynäs on päästänyt vähemmän (9).

Johanssonin mukaan Timrån pelaajista huokuu tällä hetkellä peli-ilo ja pelaajat lyövät jokaisessa vaihdossa kaikkensa likoon joukkueen eteen.

– Kautta on pelattu vasta kuusi ottelua ja paljon voi vielä tapahtua. Mutta tähän asti suomalaisessa valmennusvallankumouksessa on ollut paljon asioita, joista tykätä. Per Svensson on myöntänyt, että siitä on pitkä aika, kun hänellä on ollut näin hauskaa pelata jääkiekkoa, Johansson kirjoittaa.

Alkukauden perusteella Johansson povaa Timrålle makeaa kautta, jos vauhdilla etenevä joukkue jatkaa nykyisillä raiteillaan.