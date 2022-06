Ykkösvaraukseksikin povattua TPS-superlupausta pidetään lähes valmiina NHL-pelaajana – "Hän voi jopa dominoida"

– Minusta Slafkovsky näyttäisi olevan eniten NHL-valmis pelaaja tämän vuoden draftissa. Hän on jo todella kypsä pelaaja jäällä. Hän on täyttänyt vasta 18, mutta on jo nyt todella vahva pelaaja. Hän voi jopa dominoida miesten tasolla noin nuorella iällä ja näyttäisi nauttivan parhaita pelaajia vastaan pelaamisen haasteista, NHL Centreal Scoutingin Janne Vuorinen kuvailee NHL:n sivuilla.