YK: Yli 30 000 lasta vaarassa kuolla nälkään kriisin keskellä Etiopian Tigrayssa

YK:n mukaan kymmeniätuhansia aliravittuja lapsia on vaarassa kuolla Etiopiassa sodan runtelemalla Tigrayn alueella.

Jos apua ei saada paikalle, vaikeapääsyisillä alueilla on kuolemanvaarassa yli 30 000 vakavasti aliravittua lasta, sanoi YK:n lastenjärjestö Unicefin edustaja James Elder perjantaina toimittajille.

YK:n hätäavun koordinaattori Mark Lowcock kommentoi torstaina, että Etiopian pohjoisosissa on nälänhätä ja tilanne tulee vielä pahenemaan.

Lowcock kommentoi asiaa YK:n tukeman tilanneanalyysin julkaisemisen jälkeen. Sodan runtelemien Tigrayn, Amharan ja Afarin alueiden tilannetta käsittelevän analyysin mukaan alueella on yli 350 000 "vakavassa kriisitilanteessa" elävää ihmistä.

Nälänhätää vastaavissa oloissa elävien ihmisten määrä on suurempi kuin missään muualla maailmassa sitten Somalian nälänhädän vuonna 2011. Analyysissa ei kuitenkaan julisteta alueelle nälänhätää, sillä termin käyttö vaatisi, että vähintään 20 prosenttia alueen ihmisistä elää vastaavissa oloissa.

Analyysissa arvioidaan tilanteen lähikuukausina pahenevan niillä alueilla, joilta tietoa on tarpeeksi ennusteen muodostamiseksi.

Taisteluja marraskuusta asti

YK:n turvallisuusneuvosto keskustelee diplomaattien mukaan konfliktista tiistaina. Etiopian vastustuksen vuoksi kyseessä on kuitenkin epävirallinen istunto.

Avustusjärjestöjen toimintaa estetty

– Jokaista perhettä kohti, jonka ruoka-apumme saavuttaa, on lukuisia muita erityisesti maaseudulla, joita emme saavuta, sanoi WFP:n johtaja David Beasley.

YK:n hätäapukoordinaattori on arvioinut, että 90 prosenttia alueen sadosta on menetetty ryöstelyn tai tuhoamisen vuoksi ja 80 prosenttia karjasta on ryöstetty tai teurastettu.