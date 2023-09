YK: Pariisin Ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen ei lähelläkään – monissa maailman suurissa talouksissa päästöt yhä lisääntyvät

Maailma on vaarallisen kaukana Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyjen ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Tieto käy ilmi YK:n seurantaraportista.



– Maailma ei ole saavuttamassa Pariisin sopimuksen pitkäaikaistavoitteita, kuten ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta, raportissa sanotaan.



Raportin mukaan kasvihuonepäästöjen huippu tulee saavuttaa vuonna 2025, minkä jälkeen niiden määrän tulee laskea jyrkästi, jotta 1,5 asteen tavoite voitaisiin saavuttaa. Monissa kehittyneissä ja joissakin kehittyvissä maissa päästömäärät ovat jo kääntyneet laskuun, mutta monissa maailman suurimmissa talouksissa päästöt lisääntyvät yhä.



Myös fossiilisen energian korvaaminen uusiutuvalla pikavauhtia on raportin mukaan välttämätöntä.



Raportissa vaaditaan myös ripeitä ja mittavia korotuksia kehitysmaiden apuun, jotta ne pystyvät sopeutumaan ilmastokatastrofeihin, jotka jo nyt kurittavat niiden taloutta. Monilla velkaantuneilla Afrikan mailla on vaikeuksia siirtyä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä, vaikka ne samalla kärsivät muun muassa kuivuudesta, tulvista, helleaalloista ja myrskyistä.