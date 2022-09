Yhteistyö Suomi-Venäjä-Seuran kanssa voi olla venäläisille vaarallista – järjestöltä hupenevat raha ja jäsenet

Suomi-Venäjä-Seura on yksi järjestöistä, joka pelkää valtionavun laskevan dramaattisesti.

Ystävyysseuran pääsihteeri Niina Sinkko sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, että tälle vuodelle opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu tukea hieman yli 800 000 euroa. Parhaimmillaan tukea on saatu yli miljoona euroa. Ystävyysseura on saanut aika ajoin kovaakin kritiikkiä tukirahojen suuruudesta verrattuna moneen muuhun ystävyysseuraan.