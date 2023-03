Itärajayhteistyöhön käytettiin lähes miljardi euroa 30 vuodessa – kaikki pysähtyi yhdessä yössä: "Ei tämä hukkaan ole mennyt"

Venäjä-tutkimus pysähtyi

Itä-Suomen yliopiston Venäjä- ja rajatutkimuskeskuksen Veran tutkimuspäällikkö Joni Virkkunen muistuttaa, että myös tutkimusyhteistyöhön on tullut aivan uusia esteitä.

– Meidän on otettava huomioon venäläisten kumppaneiden turvallisuus. Pitää arvioida uskaltavatko he puhua meille, tai toimia enää meidän kanssa yhteistyössä. Tilanne on muuttunut Venäjällä todella vaikeaksi, Virkkunen huokaa.