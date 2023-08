Historiallisen suuri Vastaamo-oikeudenkäynti vaatii erityisjärjestelyjä – jopa tuhannet voivat osallistua istuntoon etäyhteyksin

Keskusrikospoliisin tekemä esitutkinta on loppusuoralla, ja juttu on lähdössä syyteharkintaan lähiviikkojen aikana. Syytteennoston määräpäivä on 18. lokakuuta.

Istunnoissa erityisjärjestelyjä

Syyttäjälaitos on pyytänyt asianomistajia vastaamaan syyskuun 7. päivään mennessä, haluavatko he osallistua rikosjutun käsittelyyn. Kyselyn tarkoitus on selvittää, kuinka moni asianomistaja on halukas seuraamaan oikeudenkäyntiä.