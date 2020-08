Poliisi: Tornion räjähdyksen pääepäilty tiesi, että kohteena oli juuri Rajavartiolaitoksen auto – tältä räjähdyspaikalla näytti

Pääepäilty on edelleen vangittuna todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä. Vuonna 1982 syntynyttä miestä epäillään räjähderikoksesta ja tuhotyöstä. Käytetty räjähde oli poliisin mukaan pienehkö, mutta sen laadusta ei ole vielä lopullisia tietoja.

Rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista kertoo, että tapahtumien kulku on selvitetty melko tarkasti esitutkinnassa.

– Epäillään, että rikoksesta epäillyllä on ollut tiedossa, että kohteena ollut auto on Rajavartiolaitoksen käyttämä henkilöpakettiauto. Edelleen selvitämme teon suunnitelmallisuutta, motiivia ja sitä, miksi kohteeksi on valikoitunut juuri kyseinen ajoneuvo, tutkinnanjohtaja, Mäntyniemi sanoo tiedotteessa.