Yhdysvaltojen vaalikartta näyttää pahalta presidentti Trumpille, mutta toivoa on vielä – katso vaalien tulosennuste juuri nyt

Sen sijaan presidentiksi valitaan henkilö, joka saa enemmistön valitsijoista. Eri osavaltioilla on eri määrä valitsijoita. Esimerkiksi Floridan osavaltion voittava ehdokas saa kaikki 29 valitsijaa. Texasista eniten ääniä saanut kerää 38 valitsijaa, ja Kalifornian voittava 55.

Ehdokkaiden ei kannata satsata täysillä kaikkiin osavaltioihin. Esimerkiksi Donald Trumpin ei kannata yrittää voittaa umpiliberaalia Kaliforniaa puolelleen. Joe Bidenin taas on turha yrittää pärjätä esimerkiksi konservatiivisessa Tennesseessa.

Kisan lopulta ratkaisee kourallinen osavaltioita, joissa molemmilla on mahdollisuus voittaa. Edellisissä presidentinvaaleissa vuonna 2016 Trump ratkaisi voiton noin 100 000 äänellä kolmessa osavaltiossa . Mikäli Donald Trump olisi hävinnyt Pennsylvaniassa, Wisconsinissa ja Michiganissa, istuva presidentti olisi nyt Hillary Clinton.

Biden johtaa joka puolella

Taulukosta näkee, että Joe Biden on niskan päällä kaikissa keskeisimmissä osavaltioissa, eli Floridassa, Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa. Floridan 29 valitsijaa ovat erityisen tärkeitä presidentti Donald Trumpille. Republikaanipuolueen ehdokas on viimeksi onnistunut pääsemään Valkoiseen taloon ilman Floridaa vuonna 1924.

Calvin Coolidge (vas.) on edellinen republikaani, joka valittiin presidentiksi ilman Floridan valitsijoita. Oikealla Coolidgen seuraaja Herbert Hoover. Kuva: AOP.

Trumpin kannalta hyvä uutinen on, että Bidenin johto Floridassa on kaventunut. Vielä heinäkuussa Trump oli noin 7,6 prosenttiyksikköä Bidenin perässä. Nyt ero on vain noin 2 prosenttiyksikön luokkaa.