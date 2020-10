Trumpin kannatusahdinko syvenee – aika ja keinot alkavat loppua Bidenin kiinnisaamiseksi

Presidentti Donald Trumpin tie jatkokaudelle näyttää alati vaikeammalta. Koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan taisteleva presidentti on Joe Bidenia perässä kahdeksassa tärkeässä vaa'ankieliosavaltiossa.

Tuohon verrattuna Biden on saanut lisäkannatusta Georgiassa ja Ohiossa, jotka presidentti Trump voitti vuonna 2016 ylivoimaisesti. Biden on puolestaan hieman menettänyt asemiaan Pennsylvaniassa ja Arizonassa, joskin ero Trumpiin on vielä suuri.