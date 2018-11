Yhdysvaltojen Ohiossa ajetaan entistä tiukempaa aborttilakia – abortista seuraisi jopa kuolemanrangaistus

Ensimmäisessä lakialoitteessa abortti kiellettäisiin, jos sikiön sydämenääni olisi kuultavissa. Tämä voi olla todennettavissa jo kun sikiö on noin kuuden viikon ikäinen. The New York Timesin mukaan abortin tekevää lääkäriä voidaan tällöin rankaista jopa vuoden vankeusrangaistuksella tai noin 2500 dollarin sakoilla. Lakialoite, jota on kutsuttu ”sydänääni-aloitteeksi” eteni Ohion osavaltion piirihallitukseen marraskuun puolivälissä. Osavaltion piirihallitus on republikaanienemmistöinen, joten oletuksena on, että laki etenee Ohion kuvernöörin Kasichin hyväksyttäväksi.