Aborttioikeus navakassa vastatuulessa Yhdysvalloissa – nyt Oklahoma kieltää abortit kuuden viikon jälkeen

Oklahoman kuvernööri on allekirjoittanut aborttilain, joka on yksi Yhdysvaltain rajoittavimpia. Republikaanikuvernööri Kevin Stitt kertoi asiasta Twitterissä.

Aborttioikeus on ollut uhattuna viime kuukausina Yhdysvalloissa, kun republikaanien johtamat osavaltiot ovat alkaneet tiukentaa aborttilakeja. Oklahoman laissa on samankaltaisuuksia muun muassa Texasissa viime vuonna hyväksyttyyn tiukkaan aborttilakiin, jota puidaan oikeudessa.

Korkein oikeus kumoamassa aborttioikeuteen johtaneen päätöksen

Asiakirjan julkisti Politico-uutissivusto. Sivuston mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta lähihistoriassa, kun korkeimman oikeuden lausuntoluonnos on vuodettu julkisuuteen.

Korkeinta oikeutta johtava tuomari John Roberts sanoi tiistaina, ettei kyseessä ole lopullinen päätös asiasta, ja kertoi määränneensä tutkinnan siitä, miten luonnos on vuotanut julkisuuteen. Hän kuitenkin vahvisti luonnoksen aitouden.

Monille naisille aborttioikeuden menettäminen isossa osassa maata johtaisi todennäköisesti siihen, että he joutuisivat matkustamaan satoja kilometrejä päästäkseen aborttiklinikalle.

Valtaosassa kehittyneitä valtioita abortti voidaan tehdä pyynnöstä tiettyyn aikarajaan mennessä. Useimmiten takarajaksi on asetettu 12. raskausviikko, mutta monet maat sallivat tietyin perustein abortin vielä tämän jälkeenkin.

Biden kehotti äänestäjiä tukemaan aborttioikeutta

Yhdysvaltojen korkeimmassa oikeudessa on yhdeksän tuomaria, joista kuusi on konservatiiveja. Presidentti Biden on nimittänyt yhden korkeimman oikeuden tuomarin, Ketanji Brown Jacksonin, mutta hänen odotetaan aloittavan tehtävässään vasta kesäkuun lopulla tai heinäkuun alussa.