Yhdysvaltalaisprofessorin mukaan Putin käyttää Ukrainassa samaa strategiaa kuin Stalin aikoinaan – uskoo suunnitelman toimivan kolmella tasolla

Snyder kertoo, että normaaleina aikoina Ukraina on johtava elintarvikkeiden viejä. Nyt Venäjän merisaarto estää Ukrainaa viemästä viljaa.

Timothy Snyder sanoo Putinin nälkäsuunnitelman kauheuden olevan niin suurta, että sitä on vaikea käsittää. Hänen mukaansa ihmisillä on tapana unohtaa, kuinka keskeistä ruoka on politiikassa. Hän mainitsee historiasta esimerkkejä.