Yhdysvaltain ulkoministeri Rubio jättää G20-kokouksen väliin

Tuleva kokous on määrä järjestää Johannesburgissa myöhemmin tässä kuussa

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio aikoo jättää tulevan G20-kokouksen väliin. Hän kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ulkoministeri kritisoi samalla kokouksen isäntämaata Etelä-Afrikkaa, jolla on tällä hetkellä maailman vauraimpien maiden G20-ryhmän kiertävä puheenjohtajuus.

Rubio antaa päivityksessään ymmärtää, että hänestä Etelä-Afrikalla on Yhdysvaltain vastainen agenda.

– Etelä-Afrikka tekee erittäin pahoja asioita. Yksityisomaisuuden pakkolunastus. G20:n käyttäminen "solidaarisuuden, tasa-arvon ja ekologisuuden" edistämiseen. Toisin sanoen: DEI ja ilmastonmuutos, Rubio sanoi X:ssä.

– Minun tehtäväni on edistää Amerikan kansallisia etuja, ei tuhlata veronmaksajien rahoja tai paapoa amerikkalaisvastaisuutta, hän jatkoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on ensimmäisinä viikkoinaan hyökännyt voimallisesti monimuotoisuuden, tasa-arvon ja inkluusion edistämiseen (DEI) tähtääviä toimia ja ohjelmia vastaan. Nykyhallinto on muun muassa pyrkinyt lakkauttamaan kaikki liittovaltion DEI-ohjelmat ja määrännyt kaikki DEI-toimistojen liittovaltion työntekijät palkalliselle pakkolomalle.

Trump kritisoinut maareformipolitiikkaa

Rubion kritiikki yksityisomaisuuden pakkolunastuksesta puolestaan viittaa Etelä-Afrikan maareformeihin, joilla pyritään korjaamaan apartheid-aikakaudelta peräisin olevaa epätasa-arvoisuutta.

Trump on kritisoinut kyseisiä maareformeja ja uhannut lopettaa kaiken Yhdysvaltain tuen Etelä-Afrikalle niiden vuoksi.

Aiemmin tällä viikolla Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa torjui Trumpin väitteet, joiden mukaan Etelä-Afrikka takavarikoi maata. Hän sanoi olevansa valmis avaamaan hallintonsa maareformipolitiikka Trumpille.

Ramaphosa puhui tiistaina Trumpin läheisen liittolaisen miljardööri Elon Muskin kanssa. Ramaphosan mukaan Trump levittää disinformaatiota ja hän pyrki ilmaisemaan huolensa tästä Muskille, joka on itse alkujaan kotoisin Etelä-Afrikasta.

Maanomistus on kiistelty kysymys Etelä-Afrikassa, sillä suurin osa maatalousmaasta on edelleen valkoisten omistuksessa kolme vuosikymmentä apartheidin päättymisen jälkeen. Etelä-Afrikan hallinnolla on paineita toteuttaa maanomistusuudistuksia.

Olisi voinut kohdata Lavrovin

Tuleva G20-ryhmän kokous on määrä järjestää Johannesburgissa myöhemmin tässä kuussa. Yhdysvaltain mahdollinen poissaolo olisi merkittävä isku ryhmälle.

Tapaaminen olisi lisäksi voinut tarjota Rubiolle ensimmäisen tilaisuuden tavata venäläisen vastineensa, ulkoministeri Sergei Lavrovin. Kaksikon kohtaaminen olisi voinut olla merkittävä Trumpin hallinnon diplomaattisille pyrkimyksille Ukrainaan ja Venäjän siellä käymään hyökkäyssotaan liittyen.

Ulkoministeri Rubio on parhaillaan vierailulla Väli-Amerikassa. Torstaihin kestävän ensimmäisen virallisen ulkomaanmatkansa aikana Rubio vierailee kaikkiaan viidessä alueen maassa.

