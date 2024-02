Yhdysvaltain puolustusministeri Austin joutui jälleen sairaalaan – jatkaa toistaiseksi tehtävissään

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin on joutunut jälleen sairaalaan, kertoo maan puolustusministeriö tiedotteessa. Puolustusministeriön mukaan eturauhassyöpää sairastava Austin vietiin sunnuntaina sairaalaan tarkastettavaksi virtsarakko-ongelmaan viittaavien oireiden vuoksi. Ministeriön mukaan asiasta on ilmoitettu varapuolustusministerille, maan kongressille, Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvostolle, sekä Valkoiselle talolle. Austin jatkaa toistaiseksi tehtävissään. Lääkärit arvioivat tammikuun lopulla tehdyn tarkastuksen jälkeen, että Austin toipuu todennäköisesti täysin eturauhassyövästään.

Uusia ohjeistuksia sairaalavisiitin jälkimainingeissa

Austinille, 70, tehtiin joulukuussa pienimuotoinen leikkaus syövän hoitamiseksi. Hän päätyi uudenvuodenpäivänä takaisin sairaalaan komplikaatioiden vuoksi. Ministeriö kertoi kuitenkin Austinin sairaalaan joutumisesta vasta useita päiviä jälkikäteen. Republikaanipäättäjät ovat vaatineet vitkastelun vuoksi Austinin eroa ja uhanneet häntä virkasyytteellä. – Minun olisi pitänyt kertoa syöpädiagnoosistani presidentille, Austin sanoi toimittajille helmikuun alussa. Hän sanoi tuolloin olevansa edelleen toipilaana ja kärsivänsä muun muassa jalkakivuista, minkä vuoksi hän käytti golfkärryä puolustusministeriön päärakennuksen Pentagonin alueella liikkumiseen. Austinin sairaalareissuun liittyen aloitettiin selvityksiä sekä Valkoisessa talossa että puolustusministeriössä. Bidenin hallinto on sittemmin ottanut käyttöön uusia ohjeistuksia siitä, miten presidenttiä informoidaan, jos ministeriltä siirretään valtuuksia tämän alaiselle. Samalla linjattiin myös, että ministeriöiden on varmistettava, että valtuuksia delegoidaan erinäisissä tilanteissa, kun ministeri saattaa olla tavoittamattomissa.

Sairaalareissut osuivat keskelle Lähi-idän kriisiä

Puolustusministerin sairaalareissut ovat osuneet Yhdysvaltain kannalta vaikeaan hetkeen. Yhdysvaltain läheinen liittolainen käy Gazassa sotaa äärijärjestö Hamasia vastaan ja on kohdannut enenevässä määrin muun muassa kansanmurhasyytöksiä sotatoimiensa vuoksi. Myös Israelin ja libanonilaisen Hizbollahin välisen tilanteen on pelätty kärjistyvän entisestään.



Yhdysvallat on itse tehnyt iskuja Iran-mielisiä ryhmittymiä vastaan Irakissa ja Syyriassa. Lisäksi maa on iskenyt useaan kertaan Jemeniin, jossa kohteena ovat olleet huthikapinalliset, jotka ovat viime aikoina häirinneet hyökkäyksillään kansainvälistä laivaliikennettä Punaisellamerellä.



Austin on myös avainasemassa, kun Bidenin hallinto pyrkii ylläpitämään tukeaan Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvalle Ukrainalle. Maalle kaavailtu uusi apupaketti on ollut jumiutuneena Yhdysvaltain kongressissa republikaanien vastustuksen vuoksi.