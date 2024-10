Yhdysvaltain presidenttiydestä käydään tiukka kisa: Wisconsiniin laitettu kymmeniä miljoonia dollareita

Trump piti puheensa luodinkestävän suojan takaa. Hän syytti puheessaan jälleen demokraattien vihamielisen retoriikan olevan syy hänen salamurhayrityksilleen. Kisa Pennsylvaniassa on tällä hetkellä erittäin tiukka demokraattien presidenttiehdokas Kamala Harrisin ja Trumpin välillä.

Trump on nyt siirtynyt kampanjoimaan Wisconsinin osavaltioon, missä vaalikamppailua seuraa MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen . Karppinen kertoo, että paikalliset ovat vaalihuumassa.

– Ainakin moni on, takanani kukkii kannatuskylttejä Harrisin puolesta. Tuolla taaempana on Trumpin kannatuskylttejä. Wisconsinin tärkeydestä kertoo, että kumpikin (presidenttiehdokas) on laittanut kymmeniä miljoonia dollareja pelkästään tähän osavaltioon.