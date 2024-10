Trump palasi rikospaikalle: Salamurhayrityksen näyttämölle nousi myös Elon Musk

Trump syytti jälleen vastustajiaan

Muun muassa uutiskanava CNN:n mukaan Trump väitti perusteettomasti, että hänen poliittiset vastustajansa ovat saattaneet yrittää tappaa hänet. – Viimeisen kahdeksan vuoden aikana he, jotka haluavat estää meitä saavuttamasta tätä tulevaisuutta, ovat solvanneet minua, asettaneet minut syytteeseen, yrittäneet heittää minut pois ehdolta. Ja kuka tietää, ehkä myös yrittäneet tappaa minut, Trump sanoi. Viime kuussa Trump joutui salamurhayrityksen kohteeksi, kun hän oli pelaamassa golfia Floridassa. Tuolloin salaisen palvelun agentti huomasi kiväärin piipun pilkottavan pensaikosta. Epäilty pakeni paikalta, mutta hänet saatiin nopeasti kiinni. Mies ei ampunut laukaustakaan. Trump on syyttänyt demokraattien presidenttiehdokkaan, varapresidentti Kamala Harrisin ja presidentti Joe Bidenin hänestä käyttämän retoriikan olleen syy häneen kohdistuneisiin salamurhayrityksiin. Molempien salamurhayritysten motiiveja tutkitaan yhä. Todisteita ei kuitenkaan ole siitä, että Trumpin poliittiset vastustajat olisivat osallisia niihin.

"Trumpilla on kirjaimellisesti koko elämä pelissä" – Vancelta kysyttiin kysymys, johon hän ei uskaltanut vastata

Elon Musk nousi lavalle

Trumpin lisäksi Butlerin kampanjatilaisuudessa olivat muun muassa hänen varapresidenttiehdokkaansa J. D. Vance, salamurhayrityksessä haavoittuneiden perheenjäseniä sekä Trumpin tukijoihin kuuluva miljardööri Elon Musk.



Trump kutsui lavalle Muskin, joka oli otettu kunniasta olla paikalla. Sähköautoyritys Teslan ja X-pikaviestipalvelun johtaja sanoi, että marraskuun presidentinvaalit ovat hänen mielestään "elinaikamme tärkeimmät vaalit".



– Todellinen testi jonkun luonteesta on se, kuinka hän käyttäytyy paineen alla. Meillä oli yksi presidentti, joka ei kyennyt kävelemään portaita ylös, ja toinen, joka nosti nyrkin ilmaan sen jälkeen, kun häntä ammuttiin. Kenen haluatte edustavan Amerikkaa? Musk kysyi.



81-vuotiaan presidentti Joe Bidenin on nähty kompuroivan portaissa useita kertoja. Donald Trump on puolestaan 78-vuotias.