Yhdysvaltain presidentti Biden keskusteli puhelimitse Kiinan johtaja Xin kanssa: Ilmaisi huolensa ihmisoikeustilanteesta

Kiinan ote Hongkongista on kiristynyt kesällä voimaan tulleen turvallisuuslain myötä. Esimerkiksi tammikuussa lain nojalla vangittiin kymmeniä opposition edustajia.

Xinjiangissa puolestaan vähemmistöön kuuluvien uiguurimuslimien kohtelu on herättänyt kansainvälistä huolta. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on aiemmin sanonut, että Kiinassa on menossa uiguurimuslimien "kansanmurha".