Yhdysvaltain pankkiongelmat heijastuivat myös Eurooppaan – pääanalyytikko rauhoittelee: "En olisi kovin huolissani"

Euribor laski reippaasti

– Euroopan keskuspankki tekee rahapolitiikkaa euroalueen inflaatiotilanteen perusteella ja, jos katsotaan siellä alla olevia hintapaineita, ne ovat olleet viime kuukausina kasvussa. Keskuspankissa inflaatiotavoite on kaksi ja olemme moninkertaisesti niissä lukemissa, joten on vielä pitkä matka, kunnes inflaatio on taltutettu.