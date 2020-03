Ekonomistin synkkä arvio: Maailma vajoaa koronan myötä uuteen talouskriisiin

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve päätti eilen tiistaina laskea korkoa 0,50 prosenttiyksiköllä. Päätöksen tavoite on tukea koronaviruksen kurittamaa taloutta.

Fedin ratkaisu ei yllättänyt GnS Economicsin pääekonomistia ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosenttia Tuomas Malista. Hänen mukaansa päätöksen syy on todennäköisesti se, että keskuspankki pyrkii pitämään rahoitusmarkkinat kontrollissa.

Yhdysvaltain keskuspankki on kannatellut rahamarkkinoita jo syyskuusta alkaen, arvioi Malinen. Tuolloin Fed pumppasi repomarkkinoille satoja miljoonia dollareita. Keskuspankin ostot lisäsivät muiden rahoitustoimijoiden likviditeettiä.

– Keskuspankkielvytystä on jatkunut nyt 11 vuoden ajan. Tämän on ollut katastrofaalinen virhe.

Malisen mukaan pitkään jatkunut elvytys on aiheuttanut sen, että keskuspankkien keinot koronashokin edessä alkavat olla vähissä. Hän arvioi, että erityisen aseeton on Euroopan keskuspankki EKP, joka on painanut ohjauskoron jo nollaan.