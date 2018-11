Trumpin Venäjä-tutkinnasta kritisoima oikeusministeri Jeff Sessions eroaa "presidentin pyynnöstä"

Trump on jo pitkään kritisoinut Sessionsia siitä, että tämä on jäävännyt itsensä Venäjä-tutkintaan liittyvissä asioissa. Erikoissyyttäjä Robert Muellerin ryhmä tutkii oikeusministeriön alaisuudessa Trumpin presidentinvaalikampanjan kytköksiä Venäjään. Trump on kyseenalaistanut tutkinnan tarpeellisuuden useasti ja kutsuu sitä noitavainoksi.