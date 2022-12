Yhdysvaltain miljardihankinta, häivehävittäjä, esiteltiin maailmalle kylmäävästi: "Päättäväinen, tappava ja valmiina"

"Kyvykkäin häivepommikone koskaan", yhtiö väittää

Warden korosti erityisesti B-21:n avoimen ohjelmistoarkkitehtuurin merkitystä, kun konetta tulevaisuudessa päivitetään ketterästi uusia uhkia varten. Jo aiemmin Northrop Grumman on kertonut, että suunnittelu- ja kehitystyössä on hyödynnetty koneen digitaalista kaksosta.

Asevoimien kakkosmies maalaa kuvaa "näkymättömästä tunkeutujasta"

Kerää myös tiedustelutietoa

Koneiden hinta posketon

– B-21 näyttää hieman pienemmältä, modifioidulta B-2:lta. Ilmailuteollisuuden viimeisen 35 vuoden aikana tekemät edistysaskeleet liittyvät alijärjestelmiin, materiaaleihin ja verkkoyhteyksiin, joten ulkonäkö on siinä mielessä looginen. On kiinnostavaa, että 1940-luvulla kehitetty lentävän siiven konsepti on edelleen relevantti.

Moni olennainen seikka yhä mysteeri

– Moottorien ilmanottoaukot näyttävät kapeilta ja rungon alaosa syvältä, ja koko on lähempänä B-2:aa kuin mitä monet odottivat. Mutta emme tiedä, montako moottoria koneessa on, tai mikä on sen toimintasäde, tai minkälainen on siipiprofiili, koska konetta on esitelty vain yhdestä kulmasta.