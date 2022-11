Venäjän tulevan ykköshävittäjän uusi versio teki ensilentonsa – asiantuntijalta karu arvio haasteista

UAC on koneen kyvykkyyksistä suhteellisen vaitelias. Sen mukaan päivitetyssä Su-57:ssa testataan laitteistojen uusia toiminnallisuuksia, tekoälyn käyttöä lentäjän tukena sekä uusien aseiden integrointimahdollisuutta. Lisäksi koneeseen on mahdollista asentaa uusi moottorityyppi.

Su-57:n tuotanto on tähän mennessä ollut Venäjälle vaikeaa. Vuoden 2010 suunnitelmien mukaan kymmenessä vuodessa Venäjän olisi ollut tarkoitus valmistaa yhteensä 52 koneyksilöä, mutta esimerkiksi alkuvuoteen mennessä koneita on toimitettu neljä.

Haasteita riittää

– Venäläisillä on suuria ongelmia siinä, kuinka paljon tutkapinta-alaa voidaan pienentää. Yksi asia on pintamateriaalit, joita he kyllä pystyvät työstämään. Sitten on infrapunasensorin sijainti, patopaineilmanotot, tarpeettomat ja liikehdintää rajoittavat etureunasolakot ja huonosti suojatut [moottorin] puhallinkiekot.