Yhdysvaltain entinen varapresidentti Dick Cheney on kuollut 84-vuotiaana. MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu kertoo, mistä hänet muistetaan.

Cheney kuului republikaanipuolueeseen ja toimi Yhdysvaltain 46. varapresidenttinä vuosina 2001–2009 presidentti George Bushin hallinnossa.

Häntä on pidetty yhtenä Yhdysvaltain historian vaikutusvaltaisimmista varapresidenteistä. Yhtenä varsin käänteentekevänä hetkenä Cheneyn uralla voidaan pitää syyskuun 11. päivän terrori-iskuja Yhdysvaltoihin.

– Silloin hän sattui olemaan Valkoisessa talossa, ja otti heti homman omiin käsiinsä. Sitä kautta hän vielä varmisti ja loi mielikuvaa siitä, että hän on se joka pitää langat käsissä, Hopsu arvioi.

Hopsu kuvailee Cheneytä "voimakastahtoiseksi poliittiseksi johtajaksi".

– Hän raivasi itselleen tilaa ollessaan varapresidenttinä. Hän halusi pysyä taustalla, mutta hyvin tiedettiin, miten vahva hän oli siinä roolissa, Hopsu sanoo.

Viime vuosilta Cheney muistetaan erityisesti siitä, miten hän edellisissä presidentinvaaleissa äänesti demokraattien liberaalia ehdokasta Kamala Harrisia.

– Hän halusi vaikuttaa ja olla politiikassa loppuun asti mukana.

