Trumpin kannatus laskenut tuoreessa mittauksessa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannatus on laskenut toistaiseksi alimmalle tasolleen hänen toisen kautensa varrella uutiskanava CNN:n teettämässä mittauksessa. Kyselyn mukaan 37 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä hänen toimiinsa presidenttinä ja 63 prosenttia tyytymättömiä.

Trumpin kannatuslukemat olivat näin heikot viimeksi hänen ensimmäisen kautensa lopulla vaalitappion ja loppiaismellakan jälkeen teetetyssä kyselyssä, jossa 34 prosenttia oli tyytyväisiä ja 62 prosenttia tyytymättömiä.