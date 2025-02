Trumpilta toistaiseksi dramaattisin uhkaus, miljardien tuki jäihin: "Tästä hyötyy eniten Putin"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa kaaoksen lietsomista. MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, miten tähän on reagoitu Yhdysvalloissa.

Tammikuun lopussa presidentin virkaan astunut Donald Trump uhkaa lakkauttaa Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAIDin kokonaan.

MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen seuraa myllerrystä paikan päällä.

– Donald Trump on aina ollut ulkomaan apua vastaan ja enemmän Amerikka ensin -miehiä. Jos republikaanit pääsevät yleensäkin leikkaamaan, he ainakin yrittävät yleensä leikata kehitysavusta. Karppinen kertoo.

Hänen mukaansa kehitysyhteistyöviraston lakkauttaminen kokonaan olisi kyllä dramaattisinta, mitä tähän mennessä on nähty.

Kongressin demokraattiedustajien mukaan olisi perustuslain vastaista, jos Trump sulkisi valtion virastoja omin päin. Käytännössä tällä ei kuitenkaan välttämättä ole merkitystä.

– Kongressissakin on kuitenkin republikaanit vallassa eivätkä he ole halunneet tähän mennessä pysäyttää Trumpia, Karppinen sanoo.

USAIDilla on vuodessa runsaan 42 miljardin dollarin budjetti, jolla rahoitetaan kehitysyhteistyöhankkeita ja ruoka-apua eri puolella maailmaa.

– Eniten rahaa on mennyt Ukrainaan. Kehitysyhteisjärjestö on sadoilla miljoonilla dollareilla tukenut Ukrainan energiasektorin uudelleen rakentamista, kun Venäjä on sitä moukaroinut.

– Jos rahat jäädytetään, niin pitkällä tähtäimellä tästä hyötyy eniten Venäjän presidentti Vladimir Putin, Karppinen havainnollistaa.

Trumpin strategia on selvä

Trumpin strategia on Karppisen mukaan kaaoksen pitäminen yllä. Hän on luvannut, että seuraava tullikohu tulee jo ensi viikolla.

– Näin Trump pitää huolen siitä, että maailmanjohtajat ovat varpaillaan. Trump haluaa osoittaa määräävänsä tahdin, jotta äänestäjät eivät ehdi miettiä, miten kävi alempien ruokahintojen tai bensan hintojen kanssa.

Karppisen mukaan toistaiseksi Yhdysvalloissa on nähty vain pienimuotoisia protesteja, jotka nekin vastustavat lähinnä miljardööri Elon Muskin kasvavaa valtaa virastoissa.

– Oikeusjuttuja Trumpin toimia vastaan on toki edelleen vireillä, mutta ne ovat paljon hitaampi pyörä, Karppinen sanoo.

