Trumpin verotiedot voi luovuttaa New Yorkin piirisyyttäjän käsiin – korkein oikeus äänesti selkein luvuin ratkaisun puolesta

Yhdeksänhenkinen tuomioistuin äänesti asian puolesta luvuin 7-2. Trumpin tilitoimisto Mazars LLP on siis velvollinen noudattamaan kirjallista määräystä tietojen luovuttamisesta.

Korkeimman oikeuden on määrä päättää seuraavaksi tietojen luovuttamisesta kahden edustajainhuoneen komitean käsiin.

Trump on tähän mennessä kieltäytynyt julkistamasta verotietojaan. Lakimiesten mukaan Trumpilla on syytesuoja niin kauan, kuin hän on istuva presidentti.