Yhdysvallat on tehnyt Afganistanissa lennokki-iskun – kohteena äärijärjestö Isis

Yhdysvaltain asevoimien edustajan mukaan alustavien tietojen mukaan Afganistanin Nangarharin provinssissa tehdyn iskun tarkoitettu kohde on kuollut, eikä siviiliuhreja ole tiedossa.

Uusien iskujen uhka olemassa

Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby on kertonut ministeriön uskovan, että lentokentällä käynnissä oleviin evakuointioperaatioihin kohdistuu edelleen uskottavia uhkia.

Yhdysvallat on kehottanut tuoreeltaan Kabulin lentokentän porteilla olevia kansalaisiaan poistumaan alueelta välittömästi. Asiasta kertoo Yhdysvaltain Afganistanin-suurlähetystö verkkosivuillaan.

Useat maat päättämässä evakuointejaan

Yli 100 000 ihmistä evakuoitu

Yhdysvaltain hallinnon mukaan se on ollut evakuoimassa Afganistanista noin 109 000 ihmistä sen jälkeen, kun äärijärjestö Taleban nousi valtaan kuluvan kuun puolivälissä.

Yhdysvaltalaiskenraali Hank Taylorin mukaan Kabulin lentokentällä on vielä yli 5 000 ihmistä, jotka kaipaavat evakuointia. Hän painotti evakuointien jatkuvan aina "viimeiseen hetkeen saakka".

Biden on asettanut evakuointien päättämisen takarajaksi elokuun 31. päivän.

Taleban on estänyt kulkua lentokentälle johtavilla pääväylillä ja sivuteillä. AFP:n mukaan Talebanin edustaja Bilal Karimi on sanonut Twitterissä, että järjestö olisi ottanut haltuunsa Kabulin lentokentän toimintoja. Yhdysvaltain puolustusministeriö on kuitenkin kiistänyt väitteet.