Kabulin lentokentän lähellä on tapahtunut vakava räjähdeisku – suomalaisten ei tiedetä olevan osallisina

Uhriluku on toistaiseksi epäselvä. Talebanin edustajat kertovat uutistoimisto Reutersille räjähdyksessä kuolleen ainakin 13 ihmistä, joista osa on lapsia. Lisäksi useita Talebanin vartijoita on loukkaantunut.

Al-Jazeeran mukaan 11 ihmistä on kuollut tai loukkaantunut ja joukossa on ulkomaalaisia.

Ensiapuasemaa olleiden toimittajien mukaan sinne on tuotu ainakin 20 ihmistä, kertoo New York Times.

Turkin mukaan räjähdyksiä oli kaksi

Yhdysvaltalaiset viranomaiset vahvistavat uutistoimisto Reutersille, että räjähdyksessä on ainakin loukkaantunut ihmisiä. Toistaiseksi on epäselvää, montako loukkaantuneita on ja minkä maan tai maiden kansalaisia he ovat.