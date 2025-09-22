Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen mukaan Yhdysvallat jatkaa sen rahoittamista omalta osaltaan.

Yhdysvallat irtisanoi äskettäin Suomen kanssa allekirjoittamansa yhteistyöasiakirjan, jolla oli sovittu ulkomaisen valtiollisen informaatiovaikuttamisen torjumisesta.

Ulkoministeriön Pohjois-Amerikan yksikön johtavan asiantuntijan Marko Mäntylän mukaan Yhdysvallat ilmoitti ministeriölle asiakirjan irtisanomisesta syyskuun alkupuolella.

Mäntylän mukaan disinformaation vastaista työtä tehdään Yhdysvalloissa nykyisenkin hallinnon aikana.

– Tietysti nyt pitää ottaa huomioon se, mikä Yhdysvaltojen nykyisen hallinnon tulokulma näihin asioihin on. Suomen intressejä pyritään edistämään niitä kanavia pitkin, mitä meillä on, Mäntylä kertoi STT:lle maanantaina.

Mäntylän mukaan Suomelle on suuri merkitys sillä, kuinka Yhdysvallat suhtautuu valtiollisen informaatiovaikuttamisen torjuntaan. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallinnon suhtautumista Venäjän toimintaan seurataan tarkkaan.

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat yhteistyöasiakirjan informaatiovaikuttamisen torjumisesta viime vuoden huhtikuussa, Joe Bidenin presidenttikaudella. Ulkoministeriön mukaan maat vahvistivat asiakirjassa, että niillä on yhteinen ymmärrys haitallisen informaatiovaikuttamisen torjunnasta ja torjunnan keinoista. Asiakirja ei ollut oikeudellisesti sitova, vaan ilmaisi yhteistä poliittista tahtoa.

Viimeinen naula arkkuun

The Atlantic -lehti kertoi eri maiden kanssa allekirjoitettujen asiakirjojen irtisanomisesta syyskuun alussa. Financial Times -lehti arvioi muutamaa päivää myöhemmin, että asiakirjojen irtisanominen oli viimeinen askel disinformaation torjumiseen perustetun Yhdysvaltain ulkoministeriön viraston Global Engagement Centerin eli GEC:n lakkauttamisessa. Vuonna 2011 perustetun viraston tehtävä oli muun muassa torjua Yhdysvaltain vastustajien ja terroristiryhmien levittämää väärää tietoa.

Disinformaatiolla tarkoitetaan tarkoituksellisen harhaanjohtavaa tai väärää tietoa. GEC:n tarkoituksena oli torjua esimerkiksi Venäjän ja Kiinan liikkeelle laittamaa valheellista tietoa.

Virasto suljettiin joulukuussa, kun republikaanit estivät kongressissa viraston toimivaltuuksien jatkamisen. Osa republikaaneista syytti virastoa sensuroinnista. Toiminta jatkui hetken ulkoministeriön yhteydessä, kunnes presidentti Donald Trumpin hallinto lopetti sen huhtikuussa.

Financial Timesin mukaan yli 20 maata Euroopassa ja Afrikassa allekirjoitti asiakirjan Yhdysvaltojen kanssa viime vuoden aikana. Euroopan maat saivat tiedon asiakirjojen irtisanomisesta syyskuun alussa, lehti kertoi.

Yhdysvallat vetoaa sensuuriin

Yhdysvaltain hallinto perusteli GEC:n sulkemista viime viikolla julkaisemassaan lausunnossa sillä, että niin kutsutun disinformaation torjuminen muuttui poliittiseksi sensuuriksi. Nyt Yhdysvallat suojelee kansalaisiaan vastustajien propagandalta sananvapauden voimin, lausunnossa sanotaan.

Helsingissä sijaitsevan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen viestintäjohtajan Kirsi Peren mukaan Yhdysvallat jatkaa keskuksen rahoittamista. Pere ei halua kommentoida Yhdysvaltojen osuutta rahoituksessa tarkemmin.

– Yhdysvallat on yksi alkuperäisistä jäsenistä. He ovat mukana, ja meillä on täällä myös yhdysvaltalainen työntekijä, Pere kertoi STT:lle.

STT ei saanut aiheesta haastattelua osaamiskeskuksen johtajalta Teija Tiilikaiselta.