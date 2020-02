Yhdysvallat aikoo evakuoida kansalaisensa eristetyltä risteilyalukselta – laivalla jo 200 tartuntaa

Diamond Princess on ollut karanteenissa helmikuun alusta lähtien.

Amerikkalaiset on määrä hakea pois alukselta huomenna sunnuntaina, ilmoitti Yhdysvaltojen suurlähetystö Tokiossa. Evakuoidut määrätään kuitenkin kahden viikon mittaiseen karanteeniin paluunsa jälkeen. Aluksella on noin 380 amerikkalaista.

Risteilyaluksella on todettu yli 200 koronavirustartuntaa. Matkustajia ja henkilökuntaa on yli 3700 henkilöä, mutta osa on evakuoitu jo laivalta.