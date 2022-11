Yhä useampi tyttö käy peruskoulun loppuun Suomen ansiosta – ministeri Skinnari: "Kehitysyhteistyö on maratonlaji"

Suomikin on saanut kehitysapua

Ministeri Skinnari muistuttaa, että myös Suomi on aikanaan saanut kehitysapua. YK:n ja Maailmanpankin kehitysapua vastaanotettiin vuosina 1945–1975.

– Olimme köyhä maa. Meistä on tullut tällä tavalla yksi maailman rikkaimmista maista, Skinnari sanoo.

Tarkat kriteerit

Kehitysavun myöntämisessä on tarkat kriteerit, ja niitä on paljon.

– Usein on väärinkäsitys, että antaisimme budjettitukea jollekin valtiolle. Me tuemme kansainvälisiä järjestöjä – YK:ta, Punaista Ristiä. He ovat sen alan ja sen paikallisen toiminnan asiantuntijoita. Raha menee heille, Skinnari muistuttaa.