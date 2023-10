Entinen asunnoton Tii: "Piti olla päihteitä, että sai jostain yöpaikan"

Suomessa on noin 3 700 yksinelävää asunnotonta ihmistä. Näin arvioidaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa.

Asunnottomuus on vähentynyt Suomessa ennätyksellisen nopeasti, mutta porraskäytävissä ja ensisuojissa majoittuu yhä lukuisia asunnottomia.

Kenelle kaupunki kuuluu?

Hallituksen suunnitelmat huolettavat

– Meidän asunnottomuusohjelmamme ovat olleet loistavat, ja niihin on varattu todella paljon resursseja. Nytkin hallitus on ihanasti laittanut, että pitkäaikaisasunnottomuus poistetaan. Mutta alkuperäinen maali oli asunnottomuuden poistaminen.

– Sosiaaliturvaan on tulossa sellaisia heikennyksiä, ettemme usko tavoitteen toteutuvan, Tiivola toteaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Asunnottoman pitää olla koko ajan liikkeessä

Tii Judén jäi asunnottomaksi ensimmäisen kerran 18-vuotiaana. Nyt hänellä on oma koti, vielä vuonna 2016 oli toisin.

Hän kertoo, että julkinen tila, johon myös asunnoton on tervetullut, on "tehty aika ahtaaksi".

– Jos on jäänyt esimerkiksi kaupassa penkille istuskelemaan ja yrittänyt nostaa jalkoja ylös, kyllä aika nopeasti vartijat tai muut ovat tulleet hätistelemään, Juden toteaa MTV Uutisten haastattelussa.

– Jos taas on jäänyt porttikonkiin ja koettanut löytää siitä tuulen suojaa ja käydä nukkumaan, siihen on poikkeuksetta joko talonmies tullut harjanvarrella tökkimään eteenpäin, tai on soitettu poliisia paikalle siitä hätistämään.