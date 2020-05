Yhä pintansa pitävät päätäit yleistyivät vuosituhannen vaihteessa – osa hyönteismyrkyistä ei enää tehoa

– Tietoisuus täistä on lisääntynyt, mutta Suomessa on edelleen paljon aikuisia, jotka ajattelevat täiden olevan harvinainen ja myös häpeällinen asia. Kolmas yleistymisen syy liittyykin tähän. Vanhemmat eivät välttämättä tuo tuttavapiirissä, päiväkodissa tai koulussa esille, jos omalla lapsella on täitä, Jokiranta huomauttaa.