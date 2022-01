Ydinvoiman suosio on Suomessa ennätyslukemissa – Fortumilla ja TVO:lla ei silti uusia voimalasuunnitelmia

Fortumin fokus on puolestaan siinä, että yhtiö päättää tämän vuoden aikana Loviisassa sijaitsevien reaktoriensa mahdollisesta jatkosta.

TVO kertoi joulun alla, että Olkiluoto 3:n reaktori on käynnistetty. Sähköntuotannon on tarkoitus alkaa myöhemmin tässä kuussa ja säännöllisesti kesäkuussa.

Yhtiön kaksi aikaisempaa reaktoria saivat uuden käyttöluvan vain muutama vuosi sitten. Se on nykyisellään voimassa vuoteen 2038 asti.

Fortumilta päätöksiä 2020-luvulla

Taksonomian väliaikaisuus pettymys

Näistä ainakin viimeinen on suotuisissa luvuissa. Energiateollisuus ry kertoi joulukuussa, että ydinvoiman suosio on noussut ennätyssuureksi.

Etujärjestö on tehnyt kyselyään vuosittain vuodesta 1990 alkaen. Vastustajien osuus on yli puolittunut vuodesta 2011, jolloin tapahtui Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus.

– Alan näkymä on varsin positiivinen, Tanhua sanoo.

TVO:n Tanhua on kuitenkin pettynyt siihen, että komissio on määrittelemässä ydinvoiman siirtymäajan teknologiaksi. Sen myötä uudet ydinlaitokset eivät kuuluisi taksonomian piiriin enää vuoden 2045 jälkeen. Tätä hän pitää huonona signaalina myös mahdollisten pienydinvoimaloiden kehittämiselle.

TVO:lla edessä velanmaksu

Keväällä 2010 aluksi hallitus hylkäsi Fortumin hakemuksen kolmatta reaktoria koskevasta periaatepäätöksestä. Myöhemmin samana vuonna TVO sai vastaavan luvan Olkiluoto 4:ää varten, mutta myöhemmin yhtiö perui hankkeen kolmosreaktorin myöhästymisen vuoksi. Reaktorin valmistuminen on venynyt yli vuosikymmenellä.

Venyminen on näkynyt myös TVO-konsernin taseessa. Sillä oli vuoden 2020 päätteeksi velkaa kaiken kaikkiaan yli kuusi miljardia euroa. Kasvua 10 vuoden takaa oli yli 1,5 miljardia euroa.

– On ollut odotettavaa, että velkamäärä kasvaa aika isoksi. Sitä ruvetaan tässä maksamaan pois, kun tuotanto alkaa, Tanhua sanoo.

TVO on kommentoinut suppeasti kolmosreaktorin tarkempia kustannuksia. Velan poismaksu kestää kymmeniä vuosia.

– Kolmosreaktorin kustannukset meille on 5,7 miljardia euroa, emmekä ole eritelleet sitä tarkemmin. Osa siitä on omistajien rahaa ja osa on velkaa.