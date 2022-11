Energia rahoittaa Venäjän hyökkäyssotaa, mutta Fortum ei ole päättänyt luopua venäläisuraanista – nykysopimus kattaa useita vuosia

– Meillä on voimassa oleva sopimus, jonka puitteissa toimimme, sanoo Fortumin uuteen ydinvoimaan keskittyvän yksikön johtaja Matti Kattainen.

Energiaostot rahoittavat Venäjän hyökkäystä

Kuluneen vuoden aikana Euroopassa on keskusteltu paljon riippuvuudesta venäläiseen energiaan, sillä energiaostot osaltaan rahoittavat Venäjän sotaa Ukrainassa ja pönkittävät Venäjän suurvaltapyrkimyksiä.

Keskustelu on keskittynyt ennen kaikkea fossiilisiin polttoaineisiin. Venäjä tunnetaan maakaasun ja öljyn suurtuottajana.

Samalla myös toimitusvarmuuteen on kiinnitetty huomiota, kun Venäjä on säännöstellyt ja kokonaan lopettanut esimerkiksi kaasutoimituksia painostuskeinona.

Maasta kuitenkin toimitetaan myös uraania ydinreaktoreihin useisiin Euroopan maihin. Kaksi niistä sijaitsee Hästholmenin saarella Loviisassa, jossa Fortum operoi nykyisiä ydinvoimaloitaan. Fortum saa polttoaineensa TVELiltä, joka on Venäjän valtion omistaman Rosatomin tytäryhtiö.

Sopimusta jäljellä jopa kahdeksan vuotta

Fortum on solminut venäläistoimittajan kanssa sopimuksen, joka on voimassa Loviisan reaktorien nykyisten käyttölupien loppuun asti.

– Sopimukset ovat molempia osapuolia sitovia. Kuten kaikissa liiketaloudellisissa sopimuksissa, sopimusten purku on aivan erillinen asia, Kattainen sanoo.

Fortum on jo aiemmin kertonut, että se kilpailuttaa polttoaineelle mahdollista vaihtoehtoista toimittajaa. Selvitys liittyy prosessiin, jossa yhtiö hakee pidennystä käyttöluville. Fortum jätti aiemmin tänä vuonna työ- ja elinkeinoministeriölle hakemuksen, jossa se tavoittelee Loviisan reaktoreille jatkoa vuoteen 2050.

– Viimeistään nykyisen sopimuksen päättyessä katsotaan, mikä on sopivin polttoainetoimittaja.

"Ei ole paljon valinnanvaraa"

– Mahdollisia kilpailevia polttoainetoimittajia on rajallinen määrä. Se ei ole asiakkaan kannalta helppo kilpailutilanne, jos ei ole paljon valinnanvaraa, Hyvärinen sanoo.

Tilannetta hankaloittaa myös se, että Venäjä on käyttänyt energiaa painostuskeinona länttä kohtaan. Tästä saatiin esimerkki alkusyksystä, kun Venäjä lopetti kaasutoimitukset Nord Stream -putkissa Venäjän-vastaisiin pakotteisiin vedoten.

– Jokainen voi käyttää omaa mielikuvitustaan siitä, mitä voi tapahtua, mutta mielestäni ei kannata lähteä liikaa arvailemaan. Fortum varmasti kertoo, kun he ovat saaneet asian itselleen selväksi, Hyvärinen sanoo.

– Ydinvoimalaitoksilla on tyypillisesti vuoden–kahden polttoainevarastot, ja tarkempien tietojen antaminen ei ole mahdollista, hän sanoo.

Keskustelua myös Euroopassa

Loviisan reaktorit on tilattu Neuvostoliitosta kylmän sodan aikana. Ne olivat Suomen ensimmäiset ydinvoimalat.Kysymys venäläisestä polttoaineesta ei kosketa vain Suomea.

Suomen ohella komission listalta löytyivät entisen itäblokin maat Bulgaria, Slovakia, Tshekki ja Unkari. Lisäksi Puolassa, Tshekissä ja Unkarissa on niin ikään Venäjästä riippuvaisia tutkimusreaktoreita.

Euroopan unioni on vuoden aikana sanktioinut venäläistä energiaa, vaikka yksimielisyyttä vaatinut asia ei ole ollut helppo. Kivihiilen tuonti unionin alueelle loppui elokuussa. Öljyntuonnille ja öljytuotteille on asetettu rajoituksia, mutta öljyn tai maakaasun täyskieltoa ei ole syntynyt.

Tiettävästi myös ydinpolttoaineiden saamisesta pakotelistalle on keskusteltu aiemmin, mutta edellytykset asiassa etenemiselle olivat heikot.

Ukrainan sodan, EU:n pakotteiden ja Venäjän vastatoimien seurauksena energian tarjonnasta on ollut pulaa ja sen hinnat ovat nousseet. Vaikea tilanne nostaa kynnystä uusille vastatoimille, jotka koskettaisivat useita maita. Lisäksi ydinenergia nähdään verrattain puhtaana fossiilisten polttoaineiden rinnalla.

Loviisassa ollut korvaava vaihtoehto

– Uraanikin on maailmanmarkkinatuote, mutta uraanipelletin tekeminen laitoksen standardien mukaan on todella vaikeata. Esimerkiksi Ukrainalla on ollut ongelmia hajauttaa hankintaa, koska kemialliset ja teknilliset nyanssit ovat niin tarkkoja.