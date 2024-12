Kreml kommentoi al-Assadin avioliittohuhuja

Venäjä on myöntänyt al-Assadeille turvapaikan.

Syyrian syrjäytetyn presidentin Bashar al-Assadin vaimo Asma al-Assad on hakenut avioeroa, uutisoi turkkilainen media uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kremlin mukaan väite avioerosta ei pidä paikkaansa.

– Ei, se ei vastaa todellisuutta, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi.

Syynä väitetylle avioerolle sanotaan olevan se, ettei Britanniassa syntynyt Asma al-Assad ole tyytyväinen uuteen elämäänsä Moskovassa.

Asma al-Assadin sanotaan tehneen avioerohakemuksensa venäläisessä oikeusistuimessa ja hän odottaa nyt lupaa muuttaa Britanniaan.

Asmalla on sekä Syyrian että Britannian kansalaisuus. Britannian ulkoministeri David Lammyn mukaan Asma ei ole tervetullut kotimaahansa.

Asma al-Assad kasvoi Lontoossa ja meni Syyrian pitkäaikaisen johtajan kanssa naimisiin vuonna 2000 työskenneltyään sitä ennen Deutsche Bankissa ja JP Morganissa. Avioparilla on kolme lasta.

Al-Assadit pakenivat Syyriasta Venäjälle vähän ennen kuin Syyrian kapinallisjoukot valtasivat maan pääkaupungin Damaskoksen.

Venäjä on myöntänyt al-Assadeille turvapaikan. Syyrian hallitus ja armeija romahtivat nopeasti sen jälkeen, kun jihadistien johtamat kapinalliset aloittivat yllätyshyökkäyksen marraskuun lopulla.

Mitä tapahtuu tukikohdille?

Venäjällä on Syyriassa yhä oma lehmä ojassa, sillä viimeisempien tietojen mukaan maan tärkeimpien sotilastukikohtien kohtalo Syyriassa on yhä auki.

Sen enempää Venäjä kuin Syyrian uusi johtokaan eivät vaikuta olevan varmoja, mitä Venäjän Syyriassa sijaitseville tukikohdille tapahtuu, kirjoitti viime viikolla yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Brittilehti Economistin tietojen mukaan Venäjä ja Syyria ovat aloittaneet neuvottelut tukikohtien tulevaisuudesta.

Syyriassa johtoasemassa oleva Hay’at Tahrir al-Sham -ryhmä (HTS) on Economistin mukaan päätynyt lopputulokseen, että se todennäköisesti antaa Venäjän pitää vähintään osan sotilastukikohdistaan.

Sen sijaan Britanniassa toimiva qatarilaisomisteinen Al Araby al Jadeed -media kertoi HTS-lähteen väittäneen heille, että Venäjä vetää kaikki joukkonsa pois Syyriasta kuukauden sisällä.

Selvää on lähinnä se, että Venäjä vetäytyy ainakin suurimmasta osasta Syyrian tukikohdistaan.

Vääntöä vaikuttaa olevan lähinnä siitä, mitä tapahtuu Hmeimimissä ja Tartusissa sijaitseville Venäjän tärkeimmille tukikohdille.

Aiemmin Kremlin tiedottaja Peskov sanoi Venäjän tekevän "kaiken tarpeellisen ja kaiken mahdollisen" varmistaakseen tukikohtiensa säilymisen Syyriassa.

Venäjä on hyvin kiinnostunut pitämään tukikohdat käytössään, sillä ilman niitä Venäjän laivaston toiminta Välimerellä vaikeutuu huomattavasti.

– Venäjä on voinut käyttää niitä tukialueina ja osana logistiikkaketjua silloin, kun se operoi Afrikassa ja myös Lähi-idän alueella, sanoi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen STT:lle.