WSJ: Tulitauko Gazassa jatkuu kahdeksatta päivää – MTV seuraa sotaa

WSJ: Tulitauko Gazassa jatkuu kahdeksatta päivää

Israel on vapauttanut palestiinalaisvankejaan, ja Hamas on luovuttanut panttivankejaan Punaiselle Ristille

Israelissa kuolonuhreja yli 1200 (Israelin viranomaiset 10.11.2023), Gazassa lähes 15 000 (äärijärjestö Hamas 24.11.2023 )

Hamasin mukaan Israelin hyökkäyksessä on kuolleiden joukossa on yli 6 000 lasta ja 4 000 naista

Konflikti puhkesi lauantaina 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja; Israel vastasi ilmaiskuilla Gazaan 1:31