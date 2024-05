WSJ: Elon Muskille luvassa rooli presidentinhallinnossa, jos Trump voittaa

Trumpilla on ollut tänään muutakin mietittävää, sillä Yhdysvalloissa valamiehistö aloitti keskiviikkona entisen presidentin Donald Trumpin rikosoikeudenkäynnin syytteiden arvioinnin.



Oikeudenkäynnissä on kyse pornonäyttelijä Stormy Danielsille vuoden 2016 presidentinvaalien alla maksetuista niin sanotuista hyssyttelyrahoista. Niiden tarkoituksena oli saada Daniels pysymään vaiti väitetystä seksisuhteestaan Trumpin kanssa.



Trumpia syytetään liikeasiakirjojen väärentämisestä hyssyttelyrahojen maksun yhteydessä. Trump kiistää syytteet.



Valamiehistön on oltava päätöksestään yksimielinen. Jos näin ei käy, tuomari määrää oikeudenkäynnin rauenneeksi.



Loppupuheenvuorojen jälkeen tuomari Juan Merchan ohjeisti valamiehiä muun muassa sanomalla, että näiden on sivuutettava niin myönteiset kuin kielteisetkin mielipiteensä Trumpista arviointia tehdessään.



Arvioinnin kestolle ei ole aikarajaa.