Tuhansista tietokoneista tulee tietoturvariski – lisäaikaa vain rahalla

Tuhansilla suomalaisilla on kotonaan tai työpaikalla käytössä tietokone, josta on syksyllä tulossa tietoturvariski. Ohjelmistovalmistaja Microsoft lopettaa Windows 10 -käyttöjärjestelmän päivitykset lokakuussa.

Käytännössä monella yli seitsemän tai kahdeksan vuotta vanhan koneen omistajalla on edessään uuden laitteen hankinta. Vanhoista tietokoneista puuttuu tietoturvaan liittyviä ominaisuuksia, jotka ovat vaatimuksena nykyisen version eli Windows 11:n käyttämiselle. Vanhan, eli Windows 10:n käyttöön liittyy pian tietoturvariskejä.

– Kun päivitykset loppuvat lokakuussa, niin kone edelleen toimii, mutta riski sille, että koneeseen kohdistuu jokin hyökkäys kasvaa koko ajan. Ennen pitkää, muutaman vuoden kuluttua se ei luultavasti ole enää kauhean hyvin toimiva laite, arvioi tietoturvaasiantuntija, WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen.

Jos vanhasta koneesta ei halua luopua, vaihtoehtoina ovat Windowsin korvaaminen Linux-käyttöjärjestelmällä tai koneen käyttö ilman verkkoyhteyttä.

– Jos koneella on vaikka kokoelma valokuvia ja käyttö on liittyy lähinnä sellaiseen, kone on edelleen turvallinen käyttää, kunhan pitää se irti verkosta, Hyppönen jatkaa.

Miksi tuki loppuu?

Windows 10 on ollut markkinoilla pian kymmenen vuotta. Tyypillisesti uuden version on voinut päivittää vanhaankin koneeseen, vaikka käyttökokemuksessa on voinut olla toivomisen varaa. Nyt Windowsin valmistaja ohjelmistojätti Microsoft on kuitenkin tiukentanut vaatimuksia uusimman Windows-version suhteen. Yli 7-8 vuoden ikäiset komponentit eivät enää ole tuettuja.

– Vanhemmista prosessoreista on löytynyt ihan fyysisiä haavoittuvuuksia, joiden ansiosta tietoa saattaa vuotaa sellaiseen paikkaan, johon sitä ei saisi vuotaa. Microsoft haluaa tällä varmasti myös kannustaa ihmisiä siirtymään vanhoista prosessoreista uudempiin. Uudemmissa on sellaisia turvaominaisuuksia, joita ei vanhempiin saada korjattua, Mikko Hyppönen avaa.

Lisäaikaa maksua vastaan

Virallisesti Windows 10:n tuki loppuu 14. lokakuuta 2025. Microsoft tarjoaa kuitenkin mahdollisuutta ostaa tietoturvapäivityksiä kuluttajille vuodeksi tästä eteenpäin. Ongelmaa voi siis siirtää, mutta vuoden päästä on edessä sama valinta.

