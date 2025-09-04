Wimbledonissa rumasti murjottu huippu sai makean revanssin supertähdestä

USA:n Amanda Anisimova eteni US Openin välieriin kukistamalla Iga Swiatekin erin 2–0 (6–4, 6–3).
Kotiyleisön suosikin Anisimovan ottelu alkoi kehnosti, kun hän Swiatek mursi heti hänen avaussyöttövuoronsa. Anisimova teki kuitenkin heti saman maailmanlistan toisena olevalle Swiatekille. Lopulta erä Anisimovalle 6–4.
Myös toinen erä alkoi samalla kaavalla ja Swiatek mursi Anisimovan ensimmäisen syöttövuoron. Erän edetessä Anisimova sai kuitenkin taas otteen itselleen vieden toisen erän 6–3 ja koko ottelun 2–0.
Maailmanlistalla yhdeksäntenä oleva Anisimova sai näin ollen maukkaan revanssin Swiatekista. Kaksikko kohtasi edellisen kerran heinäkuussa Wimbledonin finaalissa. Tuolloin Swiatek oli suorestaan murskaava voittaen ottelun alle tunnissa erin 2–0 (6–0, 6–0).
Anisimova kohtaa välierissä Japanin Naomi Osakan. Toisessa välierässä kohtaavat Valko-Venäjän Arina Sabalenka ja Yhdysvaltain Jessica Pegula.