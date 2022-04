Wimbledon suljettiin venäläisiltä ja valkovenäläisiltä – Venäjän hallinto: "Tätä on mahdotonta hyväksyä"

– On mahdotonta antaa Venäjän hallinnon hyödyntää millään tavalla venäläisten tai valkovenäläisten pelaajien osallistumista turnaukseen tässä tilanteessa, jossa Venäjä on perusteettomasti käyttänyt sotavoimaansa hyökkäykseen, kisajärjestäjät perustelivat päätöstään.

Kreml aavisti ratkaisun

– Jälleen kerran urheilijoista tehdään poliittisten ennakkoluulojen ja vehkeilyn panttivankeja. Tätä on mahdotonta hyväksyä. Kilpailu kärsii pelaajien poistamisesta, sillä Venäjä on vahva tennismaa ja urheilijamme ovat rankingien kärkipäässä, Kremlin edustaja Dmitri Peskov kommentoi tilannetta ennen järjestäjien lopullista ratkaisua.

Andrei Rublev kirjoitti sodan alkupäivien aikaan Dubain turnauksessa tv-kameraan sanat "No War Please". Anastasia Pavljutshenkova vastusti sotatoimia Twitter-tilillään, mutta hän on sittemmin poistanut viestinsä.