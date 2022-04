Novak Djokovic raivostui venäläispelaajien sulkemisesta – "Politiikkaa ei tule sotkea urheiluun"

Suurin osa urheilumaailmasta on sulkenut venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pois kansainvälisistä kilpailuista Ukrainan sodan takia. Tenniksessä tilanne on ollut eri, sillä kansainvälinen lajiliitto ITF sekä miesten ATP- ja naisten WTA-kiertue on antanut urheilijoiden osallistua, mutta neutraalin lipun alla.